تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم

ننشر رحلات طيران اليمنية اليوم، الموافق 5 ديسمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون- سقطرى القاهرة- سيئون الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 06:30 صباحا سيئون - سقطرى الإقلاع : 10:30 صباحا الوصول: 11:45 ظهرا رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سقطرى-سيئون- القاهرة : سقطرى - سيئون الإقلاع : 12:45 ظهرا الوصول : 14:00 ظهرا سيئون - القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:45 مساء رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة 506 خط الرحلة : عدن- جده الإقلاع : 08:30 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 507 خط الرحلة : جده- عدن الإقلاع :12:00 ظهرا "توقيت جده" الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:30 مساء رقم الرحلة 648 خط الرحلة : عدن- عمان الإقلاع : 08:00 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 649 خط الرحلة : عمان- عدن الإقلاع :11:30 ظهرا "توقيت عمان" الوصول: 16:00 مساء

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