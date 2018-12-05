الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة في باقم بصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير عدة مواقع في مديرية باقم بمعاقل مليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف، قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال عرف والغرة في باقم عقب شن هجوم مباغت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، على مواقع تمركز المليشيا التي لاذت بالفرار.

وأوضح أن قوات الجيش باتت تسيطر نارياً على الطريق (الخط الأسفلتي) الرابط بين سلسلة جبال الغرة ومركز مديرية باقم.

وأكد المصدر أن قوات الجيش عثرت على مخزن كبير تابع للمليشيا يحتوي على أسلحة نوعية من ضمنها صواريخ حرارية، في حين استعادت كميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة التي خلفتها المليشيا وراءها ولاذت بالفرار.

وتمكنت الفرق الهندسية للجيش من تفكيك حقل ألغام، ونزعت نحو 30 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة، بعضها يتم تفجيرها عن بعد، كانت قد زرعتها المليشيا الانقلابية في القرى والطرقات العامة قبل فرارها، حسب المصدر.

ويأتي هذا التقدم للجيش اليمني بالتزامن مع تحقيقه انتصارات كبيرة، الثلاثاء، في مديريتي البقع وكتاف في صعدة، إثر معارك عنيفة أسفرت عن تحرير العديد من المواقع، مع تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة البيضاء أفاد الجيش اليمني في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بأن مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية من أجل اقتحام قريتي يفعان وآل هشام بمديرية ذي ناعم، غير أنه تم صد المحاولات.

وأضاف البيان أن أفراد المقاومة كانوا لمليشيا الحوثي بالمرصاد، وتم إفشال الهجوم وطرد المجموعات الانقلابية التي تكبدت 3 قتلى وعدد من الجرحى، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي قامت بقصف القريتين بقذائف الهاون بعد فشلها في تحقيق أي تقدم.