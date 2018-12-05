شكرا لقرائتكم خبر عن جريفيث يشيد بتيسير التحالف نقل 50 جريحا حوثيا من صنعاء للعلاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، بدور التحالف العربي في تيسير نقل 50 جريحا حوثيا من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط.

وقال جريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" نؤكد أن 50 من الجرحى اليمنيين في طريقهم الآن من صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج.

وقدم الشكر إلى كل الأطراف التي ساهمت في القيام بتلك اللفتة الإنسانية وفي مقدمتها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، داعيا في الوقت نفسه جميع اليمنيين إلى العمل معا لإرساء السلام والاستقرار في بلادهم.

وفي وقت سابق الإثنين، غادرت طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة لنقل جرحى مليشيا الحوثي من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى مسقط، وفقا لإجراءات بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السلام المقبلة بالسويد.

وذكرت مصادر أن الطائرة غادرت مطار صنعاء بعد استكمال فريق من الأمم المتحدة فحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقا للقائمة التي وافق عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضمن مساعيه في إنجاح مشاورات السلام المقبلة في السويد.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح بنقل 50 جريحا حوثيا للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك لدواع إنسانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة قد تلقت طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بتسهيل إجراءات إخلاء عدد 50 من الجرحى المقاتلين من مليشيا الحوثي المسلّحة إلى مسقط لدواع إنسانية.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقدم كافة التسهيلات والجهود لدعم مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي، وتقديم كافة التسهيلات للحالات الإنسانية وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

