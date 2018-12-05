شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بالإعدام بالرصاص للشاب قاتل والدته في الشحر بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة الشحرالابتدائية الاثنين الموافق 3/ديسمبر/ 2018م، برئاسة القاضي/ هاني حداد صالح بن زايد رئيس المحكمة .

وبحضور وكيل نيابة الشحر الابتدائية القاضي / فؤاد جابر لرضي، وحضور عضو النيابة العامة / عوض القرزي حكم جنائي في قضية قتل ولد لوالدته

وجاء الحكم بالاعدام قصاصا وتعزيرا على المدان المحكوم عليه / خ ل د س ت ي .. لقتله المجني عليها والدته/ ع ا ش، رميا بالرصاص.

في القضية الجنائية التي أقدم فيها على ذبح والدته البالغة من العمر ثمانين عاما، بالسكين وهي في مصلاها ولاقت إستياء واسعا و كبيرا في أوساط المجتمع .

كما أصدرت المحكمة أحكامها في العديد من الوقائع في قضايا جنائية منها :

1- الزنا .

2- هتك عرض باكراه .

3- سرقات وغيرها

وأصدرت حكمها بإدانة المتهمة / أ م س بما نسب لها في قرا ر الاتهام بتهمة الزنا وادانة المتهم / ع م خ بما نسب اليه في قرار الاتهام بتهمة الزنا.

2 – جلدة المدان المحكوم عليه الأول مائة جلدة عقوبة حد الزنا .

3- جلد المدان المحكوم عليه الثاني مائة جلدة حدا عقوبة الزنا .

4- الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المدانين المحكوم عليهما عقوبة تعزيرية .،،الخ .

وقد باشرت النيابة العامة تنفيذ عقوبة الجلد للمدانين بحضور طائفة من الناس.

كما قضت المحكمة في باقي القضايا بالحبس للمدانين بين فترات تتراواح من ثلاثة أشهر الى سنة.

كما قضت المحكمة باعادة المثل للمسروقات في بعض قضايا السرقة، والتعويض أو الاحتفاظ بحق بعض المجني عليهم في تقديم دعواهم المدنية امام القضاء.

كما قضت المحكمة: ببعض العقوبات التكملية على بعض المساجين والتي منها تقديم تعهد والتزام أمام النيابة العامة : بحسن السلوك وعدم التعرض للمجني عليهم .

الى ذلك أصدرت المحكمة بعض أحكامها بالبراءة وبعضها بالحبس مع وقف تنفيذ العقوبة في المدة المتبقية .

هذا وتواصل محكمة الشحر الابتدائية أعمالها في خدمة قضايا المواطنين، وفق الإمكانيات والسبل المتاحة بما لا يتعارض مع الشرع.