شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو حكومة الحوثيين بصنعاء تصدر بيانا هاما وعاجلا قبل قليل.. وهذا أهم ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت حكومة الحوثيين بصنعاء بيانا تابعه محرر "شبكة بويمن الاخبارية" وجاء فيه: -نأمل أن تكون جولة مشاورات السويد جادة لا محاولة لتصفية ضغوط وقف العدوان. -وفدنا يمتلك قراراته وفي جعبته الكثير من الرؤى وعينه على حلول ناجعة إن توفرت لدى الطرف الآخر الجدية. -كنا نأمل أن تأخذ دول العدوان مقاعدها على طاولة المشاورات بدلاً من الإعتكاف في إدارة وفد الرياض.

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