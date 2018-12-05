شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون في تعز يشكون من توزيع غير عادل لمواد الإغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان والغذاء العالمي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكا مواطنون في محافظة تعز – جنوب غرب اليمن – من عمليات توزيع غير عادلة تقوم بها الجهات الإغاثية المسؤولة في توزيع المواد الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي.

وقدم عدد من المواطنين في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” شكاوى تتضمن عمليات توزيع لغير المستحقين.

وقال أحد المواطنين المعدمين في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” أن عمليات توزيع في مديرية الشمايتين لم تكن بناءً على كشوفات المستحقين من المعدمين والفقراء وذوي الحاجة الماسة.

وأكد المصدر : أن كشوفات التوزيع تضمنت عمليات تكرار مثل صرف ثلاث حالات في منزل واحد إضافة إلى صرف حالات لمواطنين مغتربين في الخارج ومالكي بقالات ومحلات تجارية.

وأضاف المصدر ” أن اللجان المكلفة بصرف الإغاثة سلمت الحالات كيس دقيق واحد فقط رغم أن كل حالة كانت تتسلم كيس ونصف من الدقيق إضافة إلى عشرة كيلو عدس وخمسة كيلو سكر.

وأوضح المصدر ” أن هناك عشرات الحالات من الفقراء والمعدمين لايزالون خارج تلك الكشوفات التي تعتمدها اللجان كل مرة في صرف تلك المعونات فيما يحرم منها الكثير من المستحقين.

وطالب المصدر الجهات المسؤولة العليا بإعادة النظر في عمليات التوزيع والكشوفات ومراجعتها بشكل مستمر حتى تصل المواد الإغاثية إلى مستحقيها .