شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل إعلان رسمي بشأن العاصمة صنعاء وبدء المعارك العنيفة من أهم الاتجاهات والمحاور”تفاصيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدة جبهات قتالية شمال شرق البلاد، منها إلى الوسط الرئيس.

وكشفت مصادر أن قوات الجيش الوطني أعلنت رسميا عن بدء عملية تحرير العاصمة صنعاء بالكامل من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية”.

وأضافت المصادر ” أن العمليات بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء من ثلاثة محاور رئيسة، صوب العاصمة صنعاء وضواحيها، بالتزامن مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية الضخمة وغير المسبوقة”.





وذكرت المصادر” أن المحاور التي انطلقت منها العمليات من الاتجاه الغربي مع مأرب، في عملية التفافية واسعة عبر صرواح منها إلى الميسرة ونقيل بن غيلان”.

وأوضحت المصادر” أن العمليات الموازية من محوري الميمنة إلى أرحب، ومحور آخر من الميسرة إلى نقيل بن غيلان، مع الضغط الموازي عبر صرواح”.

ولفتت المصادر إلى ” أن قوات عسكرية كبيرة بشرية وآليات وأسلحة في منها قد وصلت إلى جبهات القتال، وأخرى في طريقها للوصول”.