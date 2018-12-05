شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعله أبوعلي الحاكم والشامي أثناء مغادرة جرحى الجماعة لمطار صنعاء.. وكالة حوثية تنشر (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودع وزير النقل في حكومة الحوثيين زكريا الشامي ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، ودعوا وفد الحوثيين في محادثات السويد أثناء مغادرتهم مطار صنعاء صباح الثلاثاء.

وفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين. وقال رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، إن "العدوان - يقصد به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن- ليس لديه أي شيء سوى التدمير وأهدافه الاستراتيجية عمليا سقطت والمتضرر الوحيد من هذا، هو الشعب اليمني الذي يموت أبناؤه جوعا جراء الحصار". وفق تعبيره.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أكد بن حبتور أن وفد الحوثيين المفاوض يمتلك كافة الصلاحيات في مشاورات السويد.





وقال رئيس وزراء الحوثيين خلال لقاءه ومعه رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وفد جماعة الحوثي المفاوض بمطار صنعاء الدولي قبيل مغادرته اليوم: " الوفد الوطني يمثل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ولديه كافة الصلاحيات لخوض نقاش مسئول من أجل إخراج الشعب اليمني من الأزمة التي يمر بها جراء العدوان ".

وعبر بن حبتور عن أمله في أن تكون جولة مشاورات السويد جادة ومتجاوبة لا محاولة لتصفية الضغوط الإنسانية والدولية المطالبة بوقف العدوان، بحسب الوكالة الحوثية.