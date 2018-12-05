شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إعدام ممثلة مصرية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة المصرية، شيرين رضا، بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" فيديو يظهر لحظة إعدامها ضمن مسلسل "لدينا أقوال أخرى". وأظهر الفيديو الفنانة وهي على حبل المشنقة، وقالت مازحة للمصورين: "خلينا نضحك شوية في المسلسل ده". وعلقت على الفيديو، قائلة: "كواليس لدينا أقوال أخرى مكنتش سهلة عليا بس برضو كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وأنا باتشنق". يذكر أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجمة يسرا وشيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين.

View this post on Instagram كواليس مسلسل #لدينا_أقوال_أخرى مكانتش سهله عليا بس برضه كان فيها ضحك وهزار لآخر لحظة وانا بتشنق😂😂 #شيرين_رضا #ShereenReda A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on Dec 3, 2018 at 4:45am PST

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إعدام ممثلة مصرية (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .