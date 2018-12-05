شكرا لقرائتكم خبر عن احباط عملية تهريب صورايخ وذخائر إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة عدن، ان نقطة المنصة بمنطقة صلاح الدين بمديرية البريقة، تمكنت، مساء اليوم، من كشف محاولة تهريب صورايخ وذخائر نحو العاصمة عدن، بواسطة شاحنة نقل متوسط (دينا بوكس) قادمة من الساحل الغربي.

وأفاد المصدر، بإن أفراد النقطة وبعد الإرتياب من سائق الشاحنة (م . ع . ل) ، قاموا بتنفيذ إجراءات التفتيش الدقيقة، تمكنوا من خلالها العثور على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر.

حيث كان السائق يهدف لتهريب المضبوطات الى داخل العاصمة المؤقته عدن وهي عبارة عن 14 صاروخ نوع كاتيوشا ، بالاضافة الى 40 شنط ذخائر متنوعة تم إخفاءها أسفل الصندوق الخلفي للشاحنة بشكل محكم.

وتم نقل سائق الشاحنة إلى مقر قيادة قوات الحزام الأمني في المحافظة، والتحريز على المضبوطات حتى إستكمال إجراءات التحقيق، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.