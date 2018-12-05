شكرا لقرائتكم خبر عن ”نجل الصبيحي “ يصل مسقط لاستقبال والده الذي يتوقع الافراج عنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر من ابناء الصبيحة ان نجل وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي الأكبر توجه الى سلطنة عمان لاستقبال والده، بعد التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الشرعية والمبعوث الاممي لدى اليمن .

وكانت الحكومة الشرعية قد وقعت اتفاقاً لتبادل مئات الأسرى مع ميليشيات الحوثي، قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.

وقال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية، لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين، بينما “رحبت” اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الاتفاق.

يذكر ان اللواء محمود الصبيحي كان قد تم اسره من قبل مليشيا الحوثي بعد سقوط قاعدة العند في العام 2015 م