مقتل وجرح عشرات الحوثيين في البيضاء اليمنية

سقطت عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش اليمني، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة البيضاء، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم لعناصر مليشيا الحوثي في جبهة قانية بالمحافظة.

وأوضح البيان أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا إثر مواجهات اندلعت بعد هجومهم الفاشل.

والخميس الماضي، أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما هاما في ميمنة جبهة قانية، حيث كبدت المليشيا خسائر فادحة بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وفي اليوم التالي، تمكنت وحدات في "لواء المجد" بجبهة قانية من إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حاولت التجسس على مواقعها.

وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة على عدة مناطق في محافظة البيضاء، بإسناد فعال من التحالف العربي.