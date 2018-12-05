شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الخائن الأبرز الذي تسبب بمقتل «علي عبدالله صالح» مقابل مبالغ مالية ضخمة تسلمها من الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مر عام على مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب إعلانه الانتفاضة في وجه حلفائه المليشيات الحوثية في صنعاء، والتي انتهت بمقتله بعد يومين من المواجهات الدامية في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2017م



وكشفت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«مأرب برس» عن ابرز الشخصيات القيادية في الحزب التي تسببت بمقتل علي عبدالله صالح برصاص المليشيات الحوثية.



وقالت المصادر بان الخائن الابرز الذي ساهم وبشكل كبير في تحقيق اهداف المليشيات الحوثية بتصفية صالح هو علي معوضة مسؤول الاتصالات الخاصة بـ«صالح »

واوضحت المصادر ان معوضة كان احد المتواطئين مع المليشيات الحوثية وذلك بقيامة بقطع التواصل مع كافة القبائل التي اعلنت تأييدها للانتفاضة.

وذكرت المصادر ان معوضه عمل على اقناع ابناء القبائل بتجاهل دعوات الانتفاضة التي دعا اليها «صالح» وماعليهم إلا ان يغلقوا هواتفهم المحمولة والالتزام بالجلوس في منازلهم حتى تحسم عملية تصفية «صالح»



وذكرت المصادر على ان معوضه استلم مبالغ مالية كبيرة من المليشيات الحوثية مقابل تلك المهمة الغادرة بـ"صالح" والامين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا