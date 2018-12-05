شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح وعشرات الآلاف يحضرون حفل احياء الذكرى الاولى لاستشهاد الزعيم ورفيقة الامين (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حظر العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية بجبهة الساحل الغربي، ومحافظ الحديدة، وعدد من قيادات محافظة شبوة حفل إحياء الذكرى الاولى لاستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين، بحسب ما نشرته قناة اليمن اليوم.
وحظر الحفل عشرات الآلاف من المواطنين رجال ونساء، الذي اقيم في محافظة شبوة.
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