شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم أسماء وفد الحوثيين لمشاورات السلام في ‎السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليكم أسماء وفد الحوثيين لمشاورات السلام في ‎السويد رئيس الوفد ناطق المليشيات محمد عبدالسلام، وعضوية جلال الرويشان ، خالد سعيد الديني، عبد الملك العجري، غالب مطلق، حميد عاصم، سليم المغلس، إبراهيم عمر حجري، سقاف عمر علوي، عبد الملك الحجري، عبد المجيد الحنش، يحيى علي نوري.

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