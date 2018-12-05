شكرا لقرائتكم خبر عن دولة جديدة تعلن موافقتها للتدخل في اليمن وتكشف عن رؤيتها لانهاء الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى إحلال السلام في اليمن مبدياَ استعداده للوساطة من أجل وقف الاقتتال بين الأشقاء اليمنيين، وإحلال السلام والمصالحة في البلاد.

ووجه أبي أحمد رسالة للشعب اليمني دعا خلالها فرقاء اليمن إلى عدم استنزاف مقدرات بلادهم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحل قضاياهم بالعقل والحكمة، من خلال الحوار لإنهاء الاقتتال.

وقال إن الحرب ليس بها رابح، وأنها تدمر الوطن ومقدراته وحضارته، وأن جميع الأطراف المتناحرة في اليمن خاسرة.

ولفت، أبي أحمد، إلى أن اليمن مهد العروبة، وأرض الإيمان، ودار الحكمة، واليمنيون هم صنّاع المجد، ورجال البسالة، وأبناء الأصالة، وسوف يجدون حل مشكلاتهم بحكمتهم.

وأضاف أن الحرب لا تجلب سوى الدمار والخسارة والكراهية وأعمال الشغب.

وتساءل رئيس الوزراء، أين اليمن الذي تحاربون من أجله، بعدما دمرتم كل ركن في بلدكم؟

وقال يجب أن تتوافقوا دون إراقة دماء، وبدون حروب، كأهل بيت واحد.