شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أول صورة لوفد الحوثيين بعد وصولهم إلى السويد ومصدر يكشف عن مصير محمد عبدالسلام رئيس الوفد الذي لم يصل معهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت الطائرة التي كانت تقل وفد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى السويد، صباح اليوم الأربعاء، برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وسفير الكريت لدى اليمن.

ونشر ابابيل صورة لوفد الحوثيين بعد وصولهم إلى السويد من صنعاء، لم يظهر فيها رئيس وفد الحوثيين.

وقال الزميل الصحفي اصيل سارية، المتواجد في السويد لتغطية المشاورات، إن رئيس الوفد محمد عبدالسلام سيلتحق بهم غدًا.