شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ثابت جواس يفاجئ الجميع ويعلن فشل مشاورات السويد لهذة الاسباب ! «تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع اللواء ثابت جواس فشل مشاورات الاطراف اليمنية التي ستنطلق في السويد بعد ايام.

وقال جواس في تغريدة : ان مشاورات السويد ستفشل لان الحوثي عاش وسط السلاح وتربى وسط السلاح ومن لصعب ان يضع السلاح ويسلمه كشرط من شروط المشاورات . واضاف اللواء جواس ان المشروع الحوثي مشروع فئة سلالية طائفية تدعي حقها الالهي بالحكم والتحكم برقاب الناس ومصيرهم وصعب ان يتحولوا الى مكون سياسي او يتعايشوا مع الشعب

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