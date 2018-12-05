شكرا لقرائتكم خبر عن عوض عارف الزوكا ينشر آخر رسالة له مع والده (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر نجل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عوض عارف الزوكا آخر محادثة له مع والده قبل مقتله على يد الحوثيين مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وفي حائطه الرسمي على فيسبوك نشر عوض عارف الزوكا صورة لآخر محادثة عبر برنامج ” واتس آب ” مع والده وتضمنت اطمئنان من عارف الزوكا لنجله عوض.

وكان توقيت الرسالة الساعة 2:54 من صباح الرابع من ديسمبر وهو اليوم الذي قتل فيه والده إلى جانب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في منزل الأخير بمنطقة الثنية – وسط العاصمة صنعاء.

وقال عوض الزوكا في تعليقه على الرسالة التي نشرها ” ليت السماء على من تحتها وقعت………وحالت الارض فانجابت بمن فيها

اخر ماكان بيني وبينه قال لي لا تقلق فما اعظم هذه الشجاعة فرحمة من الله تغشاك انت وجميع رفاقك يامن لم أفق من فاجعه خسارتك حتى الان

ليتني كنت معك .

يشار إلى أن مليشيات الحوثي سلمت جثة عارف الزوكا بعد أيام قليلة من مقتله إلى نجله عوض وقبائل مديرية الصعيد حيث ووري جثمانه هناك بعد 5 أيام من مقتله، فيما لايزال مصير جثمان صالح مجهول حتى اللحظة.