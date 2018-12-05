شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الذراع المالي للجنرال علي محسن الاحمر يقع في قبضة الحوثيين " فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيات الحوثي في صنعاء صباح رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن أحمد الحثيلي من منزله في العاصمة صنعاء .

ونقل "المشهد اليمني " عن مصدر مقرب من أسرة الحثيلي أن الحوثيين على متن أطقم مسلحة استدعوا الشيخ ورجل الأعمال عبدالله الحثيلي إلى الأمن القومي الذي تسيطر عليه الجماعة في صنعاء وعاد بعد ساعات إلى منزله ليتفاجئ صباح اليوم بحضور أطقم أخرى تنقله إلى السجن.

وأضاف المصدر ” أن الحوثيين رفضوا الإفراج عن الشيخ الحثيلي حتى اللحظة.

كما تجمع العشرات من أبناء قبيلة سنحان وخولان وأرحب صباح اليوم في ميدان السبعين – جنوب العاصمة – احتجاجا على اختطاف الشيخ الحثيلي – أحد وجهاء مديرية سنحان – مطالبين الحوثيين بسرعة الإفراج عنه.

كما أرسل الحوثيون حنين قطينة المحافظ المستقيل من منصبه في محافظة صنعاء ليبعث رسائل تهدئة للقبائل التي تجمعت في ساحة السبعين حتى ساعات المساء.

وأضاف مصدر حضر اللقاء ” أن القبائل متمسكة بموقفها في مطالبة الحوثيين في سرعة الإفراج عن الشيخ الحثيلي قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.

وحتى اللحظة لم يعرف ماهي التهمة التي وجهتها جماعة الحوثي ضد الحثيلي.

الجدير بالذكر ان الحثيلي هو احد اذرع علي محسن الاقتصادية وتعد قضية نقل النفط الخام عبر نافلات الحثيلي اكبلا قضية فساد في تاريخ اليمن ارتكبها الجنرال الاحمر مع الحثيلي يتواطؤ من صالح