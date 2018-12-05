شكرا لقرائتكم خبر عن الوية العمالقة تعلن عن نصر جديد في الحديدة بعد عملية عسكرية نوعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الوية العمالقة السيطرة على مقر لسلاح البحرية كان الحوثيون يتخذونه مقراً لهم في الحديدة (غرب اليمن) وعثرت بداخله على وثائق ومخططات مهمة وأجهزة إيرانية الصنع، إضافةً إلى قوائم بأسماء المدربين الأجانب للميليشيات.

وقال الناطق باسم ألوية العمالقة التابعة للحيش الوطني وضاح الدبيش "إن العملية العسكرية النوعية التي نُفِّذت جاءت بعد خرق ميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة، وقصفها الأحياء السكنية المحررة".

وكشف في تصريح لـ "الشرق الأوسط: أن العملية العسكرية النوعية التي أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفيلات في شارع الخمسين عُثر خلالها على ألغام بحرية وخريطة توضح أماكن زراعة تلك الألغام في البحر، والأماكن التي تم زرع الألغام السابقة فيها.

وبيّن الدبيش "أن القوات المشتركة عثرت أيضاً على أجهزة حديثة إيرانية الصنع تستخدم لأغراض بحرية، كما حصلت على كاميرات بحرية وأجهزة تحديد مواقع حديثة، وقائمة بأسماء مدربين من الجنسية اللبنانية والإيرانية".

وأوضح المتحدث العسكري "أنه على الرغم من التزام قوات الشرعية بتوقف العمليات وفق الهدنة المعلنة، فإن الحوثيين لم يوقفوا عملياتهم العسكرية وهجماتهم، في محاولة لاستعادة ما خسروه من مناطق ومنشآت" مؤكداً أن العدوان الحوثي يتم التصدي له من قبل القوات المشتركة.

وشدد الدبيش على "أن القوات المشتركة لا تكتفي بالدفاع عن النفس، وإنما تردّ على كل هجوم فاشل للحوثيين بهجوم كاسح يسفر عن تحرير مناطق ومواقع جديدة، والتي كان منها استعادة أجزاء واسعة من القاعدة الجوية في الحديدة، بما فيها من طائرات ومعدات، وتفكيك شبكات ألغام واسعة زرعها الحوثيون، ضمنها شبكة زُرعت في أجسام ثلاث طائرات ميغ 21"