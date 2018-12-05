كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية بجبهة نهم شرق صنعاء، بالتزامن مع اجتماعات تعقدها المليشيا لتحشيد المزيد من المقاتلين في صفوفها. وأكد مصدر محلي، أن مقاتلات التحالف شنت نحو ثلاثين غارة على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في جبهة نهم خلال الثلاثة الأيام الماضية. وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة ومليشيا الحوثي تركزت في منطقتي بران والمدفون. ولفت المصدر أن قصفا صاروخيا استهدف مواقع وتجمعات المليشيات في منطقتي قوبره والعقر بمديرية ذاتها. وأشار المصدر إلى أن مشرفي المليشيا في العاصمة صنعاء عقدوا اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في مسعى لاستقطاب الشباب وتحشيد المزيد من المقاتلين في صفوفها بجبهة نهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية مكثفة شرقي صنعاء تزامناً مع اجتماعات لمليشيا الحوثي لتحشيد مقاتلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .