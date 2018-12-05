الجناني: صواريخ الكاتيوشا الحوثية تستهدف المدنيين في الحديدة

الخليج 365 - عدن

كشف الصحفي بسيم الجناني عن استمرار الميليشيات الحوثية الإيرانية بقصف المدنيين بصواريخ الكاتيوشا في محافظة الحديدة.

وقال الجناني في منشور له اليوم "بالأمس سقط صاروخ كاتيوشا على إحدى المباني السكنية بشارع الدهمية في الحديدة ولم ينفجر واليوم سقط صاروخ آخر بشارع التسعين بالقرب من مدينة الصالح ولم ينفجر كذلك".

وأضاف أنه "قبل أيام تسبب الكاتيوشا بمقتل 3 مدنيين وتهديم منزلين في حي غليل ، عبثية هذه الصواريخ أشبه بمضادات الطيران التي قتلت العشرات في المدينة خلال الأشهر الماضية".

وقال "بعض منصات هذه الصواريخ تم تركيبها على متن دينات متنقلة ويتم إطلاقها من وسط الأحياء السكنية وبعضها داخل أحواش ومؤخراً أصبحت سلاح الحوثي الرئيسي ويتم إطلاقها بصورة مستمرة".

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