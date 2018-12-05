دفاعات التحالف العربي تدمر صاروخا حوثيا

تمكنت الدفاعات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، صوب مدينة مأرب، شرقي البلاد.
وقال مصدر محلي في مأرب إن "الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت الصاروخ الباليستي الحوثي ودمرته في سماء المدينة دون وقوع أي أضرار".
وكانت وزارة الدفاع اليمنية، أعلنت، أمس السبت، أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش الوطني أسقطت طائرة حوثية انتحارية، كانت تحمل متفجرات قبيل وصولها إلى هدفها.
وأشارت إلى أن مليشيات الحوثي كانت تحاول استهداف أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة مأرب، قبل رصدها وإسقاطها.
ونجحت دفاعات التحالف العربي، خلال أوقات سابقة، في تدمير العديد من الصواريخ الباليستية الحوثية التي كانت تستهدف مدينة مأرب المكتظة بالسكان.
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