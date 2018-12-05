عاجل.. مصرع وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في كتاف وباقم بصعدة

أكد قائد "لواء التحرير" العميد فواز محمد صالح الزراري، أن "الجيش شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا في ميسره جبهة كتاف، تمكن على أثره من تحرير سلسلة جبال رشاحة، وسلسلة جبال المليل وتبة العلم وتباب المقنذعة"، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبرنت" الثلاثاء.

وأضاف، أن قوات الجيش اليمني أمنت الخط الواصل إلى وادي "آل جباره"، وسط تقدمها المتسارع للالتحام بوحدات الجيش المرابطة على مشارف مديرية كتاف.

وأكد العميد الزراري، أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا الحوثية، فيما استعاد الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.

وأوضح، أن الفرق الهندسية التابعة لمحور صعدة المرابط في جبهة كتاف، على تمشيط الطرقات والمزارع المحررة، من الألغام الأرضية، لافتاً إلى انتزاع كميات كبيرة من الألغام المتنوعة الأحجام والأشكال والأهداف.

وفي مديرية باقم شمالي المحافظة، تمكنت قوات الجيش، يوم الإثنين، من تحرير سلسلة جبال عرف والغرة، عقب هجوم مباغت شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع الميليشيا، التي لاذت بالفرار، وفقاً لما ذكره قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف.

وأوضح العميد معروف، أن "قوات الجيش باتت تسيطر نارياً على الخط الإسفلتي الرابط بين سلسلة جبال الغرة ومركز مديرية باقم".

وأكد قائد اللواء العاصفة، أن قوات الجيش عثرت على مخزن كبير تابع للميليشيا، يحتوى على أسلحة نوعية، من ضمنها صواريخ حراري، واستعادت كميات من الذخيرة المتنوعة التي خلفتها الميليشيا ورائها ولاذت بالفرار.