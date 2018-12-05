تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء

الخليج 365
ينشر "الخليج 365" رحلات طيران اليمنية ليوم غد الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر 2018م وهي كالتالي:
رقم الرحلة 607
خط الرحلة :
القاهرة- سيئون- سقطرى
القاهرة- سيئون
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل
"توقيت القاهرة"
الوصول: 06:30 صباحا
سيئون - سقطرى
الإقلاع : 10:30 صباحا
الوصول: 11:45 ظهرا
رقم الرحلة 606
خط الرحلة :
سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى - سيئون
الإقلاع : 12:45 ظهرا
الوصول : 14:00 ظهرا
سيئون - القاهرة
الإقلاع : 15:00 عصرا
الوصول : 17:45 مساء
رقم الرحلة 609
خط الرحلة :
القاهرة- عدن
الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل
"توقيت القاهرة"
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة 506
خط الرحلة :
عدن- جده
الإقلاع : 08:30 صباحا
الوصول : 10:30 صباحا
رقم الرحلة 507
خط الرحلة :
جده- عدن
الإقلاع :12:00 ظهرا
"توقيت جده"
الوصول: 14:00 ظهرا
رقم الرحلة 608
خط الرحلة :
عدن- القاهرة
الإقلاع : 15:00 عصرا
الوصول : 17:30 مساء
رقم الرحلة 648
خط الرحلة :
عدن- عمان
الإقلاع : 08:00 صباحا
الوصول : 10:30 صباحا
رقم الرحلة 649
خط الرحلة :
عمان- عدن
الإقلاع :11:30 ظهرا
"توقيت عمان"
الوصول: 16:00 مساء
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