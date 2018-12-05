الخليج 365 ينشر "الخليج 365" رحلات طيران اليمنية ليوم غد الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون- سقطرى القاهرة- سيئون الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 06:30 صباحا سيئون - سقطرى الإقلاع : 10:30 صباحا الوصول: 11:45 ظهرا رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سقطرى-سيئون- القاهرة : سقطرى - سيئون الإقلاع : 12:45 ظهرا الوصول : 14:00 ظهرا سيئون - القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:45 مساء رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة 506 خط الرحلة : عدن- جده الإقلاع : 08:30 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 507 خط الرحلة : جده- عدن الإقلاع :12:00 ظهرا "توقيت جده" الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 15:00 عصرا الوصول : 17:30 مساء رقم الرحلة 648 خط الرحلة : عدن- عمان الإقلاع : 08:00 صباحا الوصول : 10:30 صباحا رقم الرحلة 649 خط الرحلة : عمان- عدن الإقلاع :11:30 ظهرا "توقيت عمان" الوصول: 16:00 مساء

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.