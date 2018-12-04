شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة دولية: تكشف تفاصيل الليلة التي قضاها المبعوث الاممي أمس في صنعاء .. ما الذي حدث؟ ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفثس يوم الاثنين، إلى صنعاء للقاء قيادة ميليشيات الحوثي، في إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام في اليمن وفقا لـ”العربية نت”. ويضع الانقلابيون الحوثيون عراقيل أمام مشاركتهم في مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبعد أن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف على طلب الانقلابيين نقل جرحاهم إلى السويد للعلاج، ترفض الميليشيات تسليم قائمة بأسماء من سيتم نقلهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وسط الجرحى.

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة “فرانس برس” أنه سيتم الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلامالخبر الذي سيسعد سكان العاصمة صنعاء

وتأتي زيارة غريفثس بعد إعلان تحالف دعم الشرعية أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى مسقط. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة السفر.