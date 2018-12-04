شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف بصنعاء وعدن الآن الفارق كبير بين أسعار محلات الصرافة ”السوق السوداء” وأسعار البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني اليوم الثلاثاء ( 4 ديسمبر 2018) : -

الأسعار في #صنعاء ⭕

الدولار الأمريكي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف بصنعاء وعدن الآن الفارق كبير بين أسعار محلات الصرافة ”السوق السوداء” وأسعار البنك المركزي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .