شكرا لقرائتكم خبر عن حشود المؤتمر تنشط مجدداً في الحديدة بحضور هو الأكبر من نوعه منذ مقتل صالح والزوكا (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة الحديدة – غرب اليمن – اليوم احتشاداً جماهيريا كبيرا ً لأنصار الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام.

واحتشد المئات في مديرية الخوخة الساحلية جنوب المحافظة في حفل جماهيري بعنوان ( الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.

وحضر الاحتشاد محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر ووكيل أول المحافظة وليد القديمي وقائد ألوية حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح والقيادي في حزب المؤتمر ذياب بن معيلي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى من أبناء محافظة الحديدة.

كما شارك في الاحتشاد المئات من النساء من المحافظة في حضور هو الأكبر من نوعه لأنصار الحزب على مستوى اليمن منذ مقتل الرئيس اليمني السابق على يد مليشيات الحوثي الانقلابية مطلع ديسمبر من العام الماضي.

وحسب مصادر مطلعة في حزب المؤتمر ” فإن مكاتب الحزب في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة بدأت بتفعيل أنشطتها من جديد بإدارات جديدة ومنفصلة عن قيادة الحزب في صنعاء.

ومنذ مقتل صالح لم يستطع الحزب تنفيذ أي فعالية جماهيرية في أي محافظة يمنية بسبب تشتت قيادة الحزب بين صنعاء والخارج في ظل أزمة معقدة يعيشها الحزب وتحتاج إلى سنوات لفكفكتها، كما يرى مراقبون.