شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. بنت يمنية من صنعاء في ريعان شبابها تفاجئ المارة بالشارع وترقص بطريقة جعلت المواطنيين في ذهول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجئ المارة في احدى شوارع العاصمة صنعاء ببنت يمنية عشرينية السن وجميلة، لم تتمالك نفسها عندما سمعت طاسة البرع تدق فقامت بالرقص على نغمات البرع.

وأظهر مقطع الفيديو الذي مجموعة من المواطنيين وقد تجمعوا حول البنت الشابة وهي ترقص وهم في ذهول وقام بعضهم بالتقاط تلفونه لتصوير هذا الموقف.