شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث ) ارتفاع جديد وطاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية (قائمة الاسعار مساء اليوم ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سجل الدولار اليوم ارتفاع جديد امام الريال اليمني بعد ان كان قد حقق نزولاً له اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018م.

وقال مصدر مصرفي لاخبار الساعة ان سعر الدولار في صنعاء شراء بلغ 477 ريال وفي عدن 492 ريال، شراء ايضا.

وامام بالنسبة للريال السعودي فبلغ سعره في صنعاء، 126 ريال شراء، وفي عدن بلغ سعره، 130 ريال.