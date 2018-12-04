شكرا لقرائتكم خبر عن معارك وقصف مدفعي في مديرية نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مديرية نهم – شرق العاصمة صنعاء – معارك بين الجيش والمقاومة اليمنية من جهة ومليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وقال مصدر عسكري في قيادة المنطقة العسكرية السابعة ” أن قوات الجيش اليمني بدأت فجر اليوم بقصف مدفعي على مواقع لمليشيات الحوثي المتمركزة أسفل منطقة نقيل بن غيلان.

وأضاف المصدر ” أن قصف الجيش المدفعي على مواقع الحوثيين جاء رداً على قصف شنته المليشيات الحوثية بقذائف الهاون على عدد من مواقع الجيش المطلة على مركز المديرية.

وأوضح المصدر ” أن المعارك لا تزال مستمرة وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين منذ ساعات الفجر الأولى .