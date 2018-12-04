شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة تعلن العثور على مخططات ووثائق وقوائم أسماء خطيرة وأجهزة إيرانية الصنع بأحد المواقع المحررة بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الجيش إنه عثر على وثائق ومخططات مهمة وأجهزة إيرانية الصنع، وقوائم بأسماء المدربين الأجانب للميليشيات أثناء سيطرته على مقر لسلاح البحرية كان الحوثيون يتخذونه مقراً لهم في الحديدة.

وذكر وضاح الدبيش الناطق باسم «ألوية العمالقة» أن عملية السيطرة جاءت في ظل استمرار الميليشيات في خرق الهدنة الإنسانية التي أعلنتها القوات المشتركة وتحالف دعم الشرعية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن العملية العسكرية النوعية التي نُفِّذت جاءت بعد خرق ميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة، وقصفها الأحياء السكنية المحررة.

وكشف أن العملية العسكرية النوعية التي أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفيلات في شارع الخمسين عُثر خلالها على ألغام بحرية وخريطة توضح أماكن زراعة تلك الألغام في البحر، والأماكن التي تم زرع الألغام السابقة فيها.

وبيّن الدبيش أن القوات المشتركة عثرت أيضاً على أجهزة حديثة إيرانية الصنع تستخدم لأغراض بحرية، كما حصلت على كاميرات بحرية وأجهزة تحديد مواقع حديثة، وقائمة بأسماء مدربين من الجنسية اللبنانية والإيرانية.