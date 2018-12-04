جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء دعت اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع مادة الغاز المنزلي وآلية تجاوز إشكالات توزيعها المكلفة من قبل مجلس الشورى، الى إعادة النظر في توزيع مخصصات المديريات من الغاز المنزلي وتشديد الرقابة على صرف اسطوانات الغاز.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم الآلية الجديدة لشركة الغاز والمتضمنة توزيع الحصص عبر المجالس المحلية ووكلاء الشركة إلى جانب عقال الحارات، الذين كٌلفوا بمهمة توزيع الغاز المنزلي للمواطنين والأسر بصورة مباشرة لتلبية الطلب المتزايد على مادة الغاز المنزلي خاصة مع تحول كثير من السيارات والمصانع والمحركات لاستخدام الغاز بدلا عن المشتقات النفطية.

كما أكد الإجتماع أهمية اتخاذ إجراءات بشأن الاسطوانات التالفة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة أبو شوارب أهمية اضطلاع أمانة العاصمة وشركة الغاز بالدور الفاعل في الرقابة على عملية توزيع الغاز المنزلي عبر عقال الحارات.

وشدد على ضرورة تطوير الآلية الحالية لتوزيع الغاز بحيث تضمن الرقابة والعدالة في التوزيع بما يضع حل لإشكالية الغاز المنزلي للحد من معاناة المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اّليات جديدة لصرف الغاز المنزلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة شهارة نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي شهارة نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .