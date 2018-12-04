مصادر تكشف عن تبادل مرتقب لـ 4 الف أسير بينهم الصبيحي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء كشفت مصادر اعلامية موالية للعدوان السعودي عن قرب الافراج عن ما يزيد عن 4000 الف من الاسرى والمعتقلين لدى الجيش واللجان الشعبية وكذا مرتزقة العدوان وذلك بعد قيام مندوب تحالف العدوان بالتوقيع على الإتفاق بشأن ملف الأسرى.

واشارت المصادر الى أن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من المرتزقة مقابل 1000 إلى 1500 شخص من ابطال الجيش واللجان الشعبية.

ونوهت الى ان من بين المرتزقة الذين سيفرج عنهم اللواء محمود الصبيحي .

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