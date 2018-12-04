بينها منزل الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي.. غارات سعودية وقصف مدفعي على عدد كم المحافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قبيل ساعات من انطلاق الطائرة التي تقل اعضاء الوفد الوطني المشارك في مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، عاود طيران العدوان السعودي غاراته على صنعاء كما كثف من هجماته الجوية والمدفعية والبرية على محافظات صعدة والحديدة.

و أفادت مصادر محلية، بأن طائرات العدوان الأمريكي السعودي، استهدف اليوم الثلاثاء منزل الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي, فيما تعرضت، مناطق آهلة بالسكان في محافظتي الحديدة وصعدة وصنعاء لعشرات الغارات وقصف صاروخي ومدفعي من العدوان ومرتزقته استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وأضرار واسعة في الممتلكات خلال الساعات الماضية.

وأفاد مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان استهدفت عصر اليوم بغارة منزل الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي على الشريط الساحلي بمديرية الميناء أحدثت أَضرارا وسعه بداخله, وغارة مماثلة على مدينة الشعب.

وقال المصدر أن قوى العدوان كثفت قصفها الصاروخي والمدفعي على قرية محل الشيخ في الكيلو 16 بالمحافظة, وعلى مديرية منبه الحدودية التابعة لمحافظة صعدة.

يأتي هذا عقب عشرات الغارات الهستيرية شهدتها أمانة العاصمة صنعاء وضواحيها بعد منتصف ليل الأمس, حيث استهدف طيران العدوان مناطق متفرقة بمديرية نهم بـ17 غارة, وعدة غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب العاصمة, وغارة استهدفت حي الصيانة وسط أمانة العاصمة ظهر اليوم, أحدثت هلعا كبيرا في أوساط المواطنين.