مع مغادرة الوفد الوطني للعاصمة.. العدوان يصعد وبن حبتور يصرح ومحمد عبدالسلام يحذر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت مصادر أن قوى العدوان ومرتزقته صعدوا من عملياتهم العسكرية وذلك بالتزامن مع مغادرة الوفد الوطني للعاصمة صنعاء .

وذكر الناطق بإسم الوفد محمد عبدالسلام أن الوفد الوطني المفاوض، غادر عصر اليوم، مطار صنعاء الدولي على متن طائرة كويتية، متوجها إلى السويد للمشاركة في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأبدى رئيس الوفد استعداد الوفد لانجاح المشاورات وإحلال السلام وانهاء الحرب العدوانية وفك الحصار

وقال : أيدينا ممدودة للسلام وفي نفس الوقت نهيب بالجيش والأمن واللجان الشعبية أن يكونوا متيقضين لأي تصعيد، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قوى العدوان صعدت من جديد عملياتها العسكرية منذ صباح اليوم.

وكان رئيس حكومة الإنقاذ د.عبد العزيز بن حبتور اعرب عن امله في أن تكون جولة مشاورات السويد جادة لا محاولة لتصفية الضغوط الإنسانية والدولية المطالبة بوقف العدوان

وأكد بن حبتور أن الوفد الوطني يمتلك قراراته في التعامل مع بقية الاطراف المفاوضة، يعكس بقية الاطراف التي لا تمتلك القرار.

وقال: ان الوفد الوطني في جعبته الكثير من الرؤى وعينه على حلول ناجعة إن توفرت لدى الطرف الآخر الجدية

واضاف: كنا نأمل أن تأخذ دول العدوان مقاعدها على طاولة المشاورات بدلا من الاعتكاف في إدارة وفد الرياض من الغرف المغلقة