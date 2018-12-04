وكيل المهرة الأول يطلع على سير حملة ضبط الأسعار بأسواق المحافظة (صور)

المهرة - الخليج 365

قام وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار محمد بن عويض بمعية الأخوين سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيضة و عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة صباح اليوم الثلاثاء ٤/١٣/٢٠١٨م بنزول ميداني إلى مختلف أسواق مدينة الغيضة للاطلاع على سير حملة ضبط الأسعار ومدى التزام التجار والمحلات التجارية بالأسعار التي حددها مكتب الصناعة والتجارة مؤخرا في أعقاب تعافي العملة المحلية وتوجيهات السلطة بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، قام الوكيل بن عويض بمرافقة الفريق المكلف من قبل مكتب وزارة الصناعة و التجارة بالنزول إلى أسواق الغيضة والوقوف على واقع الأسعار من الميدان والاستماع إلى المواطنين ومعاناتهم من ارتفاع الأسعار التي أثرت سلبا على حياتهم ومعيشتهم اليومية ، واستمع وكيل المحافظة خلال نزوله الى أبرز المشكلات التي تواجه ملاك محلات الجملة ووكلاء الشركات التجارية بسبب تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرارها.

وشدد وكيل الأول بن عويّض على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في القائمة المعممة من قبل مكتب وزارة الصناعة والتجارة واشهار أسعار السلع لضمان شفافية عملية البيع وضرورة تحديثها المستمر.

هذا وسيواصل مكتب والتجارة حملتة التي ستشمل مديريات المحافظة المختلفة ، حيث اعد المكتب خطة للرقابة على الأسواق وعدم التهاون في تنفيذها.