وكيل وادي حضرموت يجري زيارة ميدانية لمستشفيات وادي المحافظة

قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بزيارة تفقدية لمستشفى القطن العام في إطار زيارته التفقدية لمديرية القطن.

و استمع الوكيل عصام الكثيري من مدير عام مستشفى القطن العام عبدالله العي إلى نشاط المسشتفى و خدماته المقدمة للمواطنين و ابرز الاحتياجات العاجلة و التدخلات التي يحتاجها المستشفى.

و أكد عصام الكثيري حرص السلطة المحلية بوادي حضرموت على تعزيز مستوى الخدمات في عموم مستشفيات وادي و المراكز الصحية داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير الخدمات الصحية في مستشفى القطن.

كما اطلع الكثيري على حجم الأضرار التي تعرضت لها مباني مستشفى بروج موكدا في ذات السياق مساعي السلطة المحلية بوادي حضرموت إلى اعتماد مشروع ترميمه و تشغيله و رفدة بالأجهزة و في ذات السياق البحث عن تمويل من المملكة العربية السعودية للتكفل بترميم و تشغيل المستشفى في إطار مساعي المملكة التنموية في البلاد.

رافق الوكيل في زيارته العميد علي الغريري القائم بأعمال إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت و المهندس عبدالقادر الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت و عامر العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت و هاشم العامري مدير عام الهيئة العامه للعقار بوادي حضرموت و المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة و التحسين و الدكتور علوي بن يحيى مدير عام الأشغال العامة و الطرق و مراد صبيح مدير عام مكتب الأوقاف و الإرشاد و عادل بن مرعي القائم بأعمال إدارة التربية والتعليم.