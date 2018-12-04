عاجل.. التحالف العربي يقصف أكبر موقع حوثي للصواريخ الباليستية في سنحان

قصفت مقاتلات التحالف العربي الليلة الماضية مخازن الصواريخ الباليستية الخاضعة للحوثيين في مديرية سنحان، التابعة لمحافظة صنعاء العاصمة. واستهدف طيران التحالف العربي غارات دقيقة مخازن معسكر عمد، بمديرية سنحان جنوب صنعاء، وفق موقع "إب برس" اليوم الثلاثاء. وكشفت مصادر مطلعة أن التحالف قصف بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، بمقاتلات وجهت ضربات دقيقة لأكبر مخزن في اليمن لصواريخ "سكود" الروسية، و"موسودان" الكورية الشمالية، في معسكر عمد بسنحان.

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