انفوجرافيك بالأرقام.. هكذا يخفف مركز الملك سلمان المعاناة حول العالم

الخليج 365 - الرياض

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تفاصيل بالأرقام حول مشاريعه الإنسانية حول العالم بما في ذلك الأعمال الإغاثية التي يقوم بها في اليمن.

ونشر المركز انفوجرافيك على صفحته الشخصية وقال "نعمل مع شركائنا، للتخفيف من معاناة المتضررين حول العالم من خلال دعم وتنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية متنوعة، تساعدهم على تجاوز الظروف القاسية التي يمرون بها".

وتضم المشاريع الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر والايواء والمياه والإصحاح البيئي ودعم العمليات الانسانية والتعليم والحماية وقطاعات عدة.