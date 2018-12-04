شاهد.. هذه القلعة تستضيف المشاورات اليمنية في السويد

كشفت مصادر إعلامية تفاصيل عن المنطقة التي ستحتضن المشاورات اليمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة. أوضح حساب مشاورات اليمن في السويد، أن قلعة جوهانسبيرج سلوت، تستعد لاحتضان المشاورات اليمنية خلال الـ 24 القادمة وسط ترتيبات فنية كبيرة ، وإجراءات أمنية مشددة . وأضاف "ستكون مشاورات وجلسات مع كل فريق على حده ولن يتم جمعهم الا في جلسة اخيرة على النتائج والتوقيع عليها وهي مقدمة لمفاوضات اخرى".

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