اللاجىء.. ياسر العواضي يهاجم الحوثيين ويقول: سنقبى على نهج صالح والزوكاء

هاجم الامين العام المساعد لحزب المؤتمر ياسر العواضي مليشيا الحوثي الارهابية في ذكرى قتلهم لعلي صالح في الرابع من ديسمبر من العام المنصرم.

وقال العواضي في تغريده على حسابه:" مر عام على الأحداث الدامية التي خسر فيها اليمن اثنين من أنبل وأشجع وأخلص رجاله: الشهيد الزعيم الخالد الرئيس علي عبدالله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكا في ديسمبر الأسود وقعت الواقعة التي هزت أفئدة اليمنيين في المدن والقرى والسهل والجبل واتشح وجه الوطن بعلامات الفجيعة والكرب والحداد.

وأضاف العواضي:" لم يكن الزعيم ولاالأمين ولاقيادات وأنصار المؤتمرفي موقع الهجوم والعدوان الغادر على المنازل. كانوا في حالة دفاع عن النفس والتداعيات فرضها الطرف الآخر دون اختيار منا أو تخطيط مسبق. كان الزعيم في بيته وعلى تراب وطنه وأوفى بكلمته حين استشهدكما يليق بتاريخه العظيم الحافل بالمآثر الخالد

واختتم بالترحم على صالح وأكد على أنه سيمضي على نهج المؤتمر وصالح والزوكا.