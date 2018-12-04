شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل صادر عن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر المجحلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي بياناً تطرق فيه الى مغادرة وفد المليشيا العاصمة اليمنية صنعاء الى السويد، ودور الكويت ومنظمة الأمم المتحدة في ذلك.

نص البيان:

يعبر المجلس السياسي الأعلى عن امتنانه للجهود التي بذلت لتوفير الظروف المناسبة لانتقال الوفد الوطني إلى السويد من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث ودولة الكويت عبر سفيرها في اليمن الذي ابلغ نقل سلام القيادة اليمنية لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة.

ويثمن المجلس السياسي موقف الكويت الداعم لإنجاح العملية السياسية والحل السلمي في اليمن وتثبيت الأمن والاستقرار فيه بعيدا عن الصراعات، متمنيا لدولة الكويت المزيد من الاستقرار والازدهار.

وفيما قدر المجلس الدعم اللوجستي الذي وفرته الكويت بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان الترتيبات الأمنية والفنية اللازمة المطمنة لانتقال الوفد الوطني فإنه يؤكد أن موقفه السابق كان منطقيا بشأن توفر التطمينات اللازمة لسلامة انتقال الوفد بطريقة آمنة وسلسة.

ويؤكد المجلس في نفس الوقت على موقفه الثابت تجاه السلام والعملية السياسية .. معبرا عن أمله في أن يكون هذا الموقف الإيجابي لدولة الكويت مؤشرا لوقف العدوان والحصار على اليمن.

كما يعبر المجلس السياسي الأعلى عن الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على موقفها الأخوي والإنساني الثابت تجاه اليمن واستقبالها لجرحى الجيش واللجان الشعبية.