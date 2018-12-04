تدشين إعادة إشارة المرور في العاصمة صنعاء

ذكرت مصادر محلية أن جهودا تبذل لإعادة اشارات المرور الضوئية للجولات في صنعاء بعد سنوات من توقفها في ظل سيطرة الميليشيات.

أوضح مدير عام المرور في صنعاء بتصريحات صحفية أن إعادة تشغيل الإشارات الضوئية بالجولات يأتي ضمن الاجراءات الهادفة إلى الحد من الاختناقات المرورية.. مبينا أنه سيتم البدء بترقيم الدراجات النارية مطلع الاسبوع القادم و يعقبه ترقيم المركبات.

واشار مسؤولون إلى أهمية تفعيل الإشارات المرورية الضوئية وتنظيم حركة المرور بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية خاصة في الجوالات والتقاطعات الرئيسية.