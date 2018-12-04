عصام الكثيري يطمئن على صحة والتربوي عبدالحكيم الحضرمي

اطمأن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري على صحة التربوي القدير عبدالحكيم طالب الحضرمي الذي تعرض لوعكة صحية في الفترة الماضية.

و عبر الوكيل عصام الكثيري عن تمنياته القلبية بالشفاء العاجل للاستاذ عبدالحكيم الحضرمي مشيرا إلى أن الأوساط التربوية في مديرية القطن و الوادي و الصحراء تشهد له بالعطاء الكبير الذي قدمه طيلة عملة في القطاع التربوي في الفترة الماضية.

بدوره عبر الحضرمي المدير السابق لمكتب التربية بمديرية القطن عن سعادته بزيارة وكيل المحافظة له مشيدا بمستوى الأهتمام من قبل السلطة المحلية بوادي حضرموت لكل الكوادر التربوية التي قدمت جل حياتها في خدمة العلم و التعليم.

يذكر أن التربوي عبدالحكيم طالب الحضرمي شغل منصب المدير العام لمكتب التربية بمديرية القطن و رئيس قسم التوجية التربوي بالقطن و مدرسة لثانوية القطن و عدد من المدراس في مادة التاريخ الذي نال فيها شهادة البكالوريوس من جامعة عدن.

رافق الوكيل في زيارته عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن وعادل بن مرعي القائم بأعمال إدارة التربية والتعليم و الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت و هاشم العامري مدير عام الهيئة العامة لاراضي الدولة و العقار.