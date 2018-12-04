أبرز ما سببته فيضانات المجاري في المكلا.. "تحقيق خاص''

الخليج 365 - أبوبكر الشادلي

وصلت الإدارات الحكومية في حضرموت لدرجة من الركود، أسفر عنها إهمال في أداء بعض مكاتب السلطة المحلية عن عملها، مسببة معاناة فوق معاناة تجرع المواطن الألم والأمراض.

شوارع مدينة المكلا، أصبحت مؤخرا مرتعا للصرف الصحي والمكان الذي تصرف الجهات المختصة الفضلات والأوساخ إليه، في ظل غياب أمني ورقابي مشلول رغم الإمكانيات والدعومات التي تتلقاها المحافظة.

وشارك مواطنون 'الخليج 365 '، بعض الصور من أحياء المكلا، حيث أصبحت تعوم على مياه المجاري مسببة روائح كريهة وتسهم في نقل الأمراض والأوبئة.

ويقول الطبيب عبدالرحيم حسن، في تحقيق خاص أجراه 'الخليج 365 '، إنه يشعر بالأسف على الوضع الذي آلت إليه الأمور في حضرموت ساحلا وواديا، وكأنه يوثق مصادقة الجهات المسؤولة عليه وعدم رغبتها في الإصلاح.

من جانبه رأى المهندس حسين محسن، أن مشاريع شبكة المجاري والصرف الصحي في مدينة المكلا تمت بشكل تجاري عشوائي ليس إلا، تزامنا مع عيد الوحدة 2005 حيث أن الأشغال العامة والطرقات سئمتا من الترقيع المستمر والمعالجات الموضوعية لتلك المشكلة.

وطالب محسن الجهات المسؤولة بوضع دراسة لشبكة الصرف الصحي، ولو كانت سطحية ومحاولة إنهاء هذه المشكلة التي تظهر المكلا بشكل غير محبذ.

وختم الأستاذ سالم المحمدي الحديث مع 'الخليج 365 '، بمشاركة صورتين من مدخل إدارة التربية والتعليم في ساحل حضرموت بحي 'جول الشفاء'.

وحاكت الصور حجم المعاناة التي تعيشها مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، رغم جمالها الطبيعي بسبب تلك المشكلات المزمنة التي لم تسعى الحكومة بشكل جديدي في إجتثاثها من جذورها.