رئيس الوزراء يشيد بمعرض العمارة والفنون التشكيلية بجامعة عدن

أشاد رئيس الوزراء بالحكومة الشرعية، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، بمعرض الفنون التشكيلية والعمارة بجامعة عدن. وقال عبدالملك في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نقاش باعث للأمل مع طلبة كلية الهندسة المعمارية بجامعة عدن اثناء زيارتنا لمعرض العمارة والفنون التشكيلية". وتابع بعد أن بث صورا أثناء زيارته " مستوى متميز للأعمال وأفكار خلاقة". واختتم "ورؤية تدعمها طاقة دفاقة للعطاء ستسهم في بناء الوطن وتعافيه".

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