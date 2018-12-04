الكثيري يفتتح مبنى إدارة التربية والتعليم بالقطن و يصدر جملة من التوجيهات

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مبنى إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن في إطار زيارته التفقدية لمديرية القطن.

و في فعالية الافتتاح التي حضرها قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و مدير عام مديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب أكد الوكيل عصام الكثيري على سعادته لإكمال المشروع التربوي الهام لإدارة التربية بمديرية القطن داعيا إلى الاستفادة من المبنى مختلف المجالات.

كما قام الكثيري بزيارة لثانوية سيف بن ذي يزن للبنين و مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بنات حث فيها الطلاب و الطالبات على بذل مزيد من الجهد و المثابرة لتحقيق نتائج علمية مشرفه.

و وجه الكثيري في زيارته بتشطيب و تجهيز الدور الأول للمبنى الجديد بثانوية سيف بن ذي يزن و حل الإشكاليات المتعلقة به من أجل توفير قاعات دراسية جديدة تستوعب الإقبال المتزايد على الثانوية كما وجه باعتماد تأثيث قاعة الأنشطة بمدرسة الزهراء للبنات.

رافق الوكيل في زيارته العميد علي الغريري القائم بأعمال إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت و المهندس عبدالقادر الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت و عامر العامري مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت و هاشم العامري مدير عام الهيئة العامه للعقار بوادي حضرموت و المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة و التحسين و الدكتور علوي بن يحيى مدير عام الأشغال العامة و الطرق و مراد صبيح مدير عام مكتب الأوقاف و الإرشاد و الأستاذ عادل بن مرعي القائم بأعمال إدارة التربية والتعليم.