مستشفي الملك فيصل تعلن عن وظائف جديدة

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض وجدة. وأوضح المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: استشاري مشارك- طب الوراثة (الرياض)، محلل دعم معلوماتية الأعمال (الرياض)، محلل الدخول ودليل البيانات (الرياض)، فني أبحاث (الرياض)، أخصائي علاج تنفسي (الرياض)، وكاتب جناح (الرياض)، وممرض ثالث (جدة).

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